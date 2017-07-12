В Волгоградской области районные чиновники покупают черную иномарку

1,8 миллиона рублей нашлись в бюджете Николаевского района Волгоградской области на покупку нового автомобиля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком выступило муниципальное учреждение по техническому обеспечению деятельности администрации Николаевского муниципального района Волгоградской области. Как следует из технических характеристик, которые предъявляются к авто, речь идет скорее всего об автомобиле импортного производства представительского класса. Так, цвет кузова должен быть черным «металлик», тип кузова – седан, а сиденья – из черной кожи. Машина должна иметь двигатель мощностью не менее 180 лошадиных сил, коробку передач – автоматическую, Строгие требования предъявлены и к оформлению салона – начиная от подсветки для чтения книг и ног водителя, сиденьями с электрорегулировкой, системы круиз-контроля, климат-контроля и заканчивая дополнительными воздуховодами. Как пояснил ИА «Высота 102» заместитель главы администрации Николаевского района Александр Афанасьев, машина приобретается «для нужд района». «У нас нет персональных автомобилей, сотрудники, кому нужна машина, оформляют заявку и едут по служебным делам. Например, если органам опеки нужно обследовать семьи в районе», - пояснил замглавы.



