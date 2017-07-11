В Волгоградской области оправданному в изнасиловании изменили приговор

Прокуратура добилась реального наказания для 30-летнего Эльдара Агавердиева, обвиняемого в изнасиловании, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева. После оглашения приговора Агавердиева, который ранее был оправдан по этому делу, взяли под стражу. Ему назначено 3 года лишения свободы в колонии общего режима.

Первый приговор по этому делу был оглашен в ноябре 2016 года, но сторона защиты обжаловала его. В апелляционной инстанции в марте этого года приговор отменили, а обвиняемого в изнасиловании Агавердиева оправдали. Прокуратура области обжаловала это решение в кассационном порядке. В итоге президиум Волгоградского областного суда приговор апелляционной инстанции отменил и направил дело на новое апелляционное рассмотрение. Сегодня приговор суда первой инстанции был оставлен без изменения.



