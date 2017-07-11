В Волгоградской области «Дорстройсервис» попросили уйти с московской трассы





Расторгнут контракт с ООО «Дорстройсервис» по капитальному ремонту участка московской трассы в Волгоградской области. Как стало известно ИА «Высота 102», такое решение принял заказчик работ - ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва – Волгоград Федерального дорожного агентства». По сведениям информагентства, причиной разрыва договорных отношений явились низкие темпы работ и, как следствие, - угроза срыва сроков строительства.

В 2016 году данный подрядчик выполнил ремонт участка трассы в Михайловском районе. В этом году "Дорстройсервису" предстояло обновить отрезок федеральной дороги в Новоаннинском районе.

Теперь дочернему предприятию «Росавтодора», видимо, предстоит поиск нового исполнителя работ.

Ранее, напомним, с фирмой из Северной Осетии был расторгнут контракт на реконструкцию шоссе Авиаторов в Волгограде. Новым подрядчиком строительства определена компания "ТрансСервис".



