



Прокуратура в судебном порядке добилась принятия мер по сохранению надлежащего состояния объектов культурного наследия в городе Дубовке Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, проверка прокуратуры установила, что "Дом доходный Шишлянникова" и "Дом доходный Челюканова", расположенные в центре Дубовки, входящие в состав объекта культурного наследия регионального значения "Ансамбль застройки центра города Дубовка", XIX-XX вв., находятся в разрушающемся состоянии и требуют ремонта.





Комитетом по культуре администрации Волгоградской области в 2011 и 2012 годах собственникам зданий были выданы охранные обязательства, в соответствии с которыми, они должны обеспечивать режим содержания и использования памятника, а также за счет собственных средств проводить ремонтно-реставрационные работы, предусмотренные актом технического состояния. Однако такие работы не проводятся. В ходе проверки было установлено, что на фасадах зданий имеются трещины, утрачены фрагменты декоративных элементов, разрушается кирпичная кладка. Учитывая, что бездействие собственников может привести к разрушению и утрате объектов культурного наследия, прокурор района обратился в суд с исками о понуждении указанных лиц к принятию мер по сохранению объектов культурного наследия. Требования прокуратуры суд удовлетворил.



