Два депутата Ерзовской городской думы Городищенского района сложили с себя полномочия. Как стало известно ИА «Высота 102», еще двое народных избранников написали аналогичные заявления. Однако пока они не рассмотрены, так как у городских депутатов началась пора каникул. Между тем, в администрации городского поселения крайне обеспокоены тем, что происходит в думе. «Если в думе не будет четырех депутатов из девяти, ее придется распустить. А значит – надо объявлять новые выборы. А у нас грядет ремонт дорог, без решений депутатов мы не сможем распорядиться деньгами, даже, если они у нас будут», - рассказал источник в администрации поселения. По сведениям информагентства, причиной решения четырех депутатов о сложении полномочий мог стать конфликт с главой городского поселения Сергеем Зубанковым. Еще один эксперт в сфере внутренней политики выдвинул еще более оригинальную версию – наличие так называемой «аномальной» зоны в Городищенском районе. Это связано с возбужденными и уже расследованными уголовными делами в отношении некоторых депутатов и чиновников данного муниципального образования. Не обошла эта «зона» и Ерзовскую городскую думу. Так, в 2015 году бывший депутат думы Валерий Голованов был осужден на 5 лет лишения свободы за махинации с землей.



