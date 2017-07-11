Пограничники в Волгоградской области задержали 48-летнего мужчину за незаконную охоту за сайгаками, занесенными в Красную Книгу. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области, охотился он недалеко от поселка Торгун Старополтавского района, в непосредственной близости к государственной границе.

При приближении пограничного наряда неизвестный предпринял попытку скрыться на автомобиле ВАЗ-2114. К преследованию и задержанию мужчины были привлечены дополнительные силы из числа сотрудников управления. На пути следования правонарушителя был выставлен дополнительный пограничный наряд, на поиск ориентированы сотрудники ОМВД России по Палласовскому району и добровольные народные дружины.

Мужчина, создав аварийную ситуацию и угрозу жизни военнослужащих, не отреагировав на сигналы об остановке транспортного средства, на большой скорости объехал дополнительно выставленный на дороге пограничный наряд и продолжил движение в сторону животноводческой точки «Валиева», где и был задержан пограничниками, также участвовавшими в его поимке.

У задержанного было обнаружено охотничье ружье и туши двух сайгаков. Он привлечен к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы Российской Федерации». Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело за незаконную охоту. Ему грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.















