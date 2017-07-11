Центральный районный суд Волгограда признал виновным 28-летнего местного жителя в вымогательстве, совершенном в крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, за содеянное ему назначено 3 года лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит выплатить в доход государства штраф в размере 200 тысяч рублей.

По данным следствия, в феврале 2017 года он требовал от бывшей сожительницы 300 тысяч рублей, угрожая выложить в Интернет материалы интимного содержания, а также применить насилие. Потерпевшая записала угрозы на сотовый телефон и обратилась с заявлением в органы полиции. При получении части требуемой суммы вымогатель был задержан. Свою вину он полностью признал. Расследование уголовного дела проводилось СУ Управления МВД России по г. Волгограду.



