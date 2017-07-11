



Главный специалист отдела сметного ценообразования и нормирования ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Ольга Стекольникова с гордостью принимает поздравления от коллег и друзей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, гордость и радость Ольги вполне закономерны – её дочь Саша завоевала два Гран-при в отборочном туре Всероссийского многожанрового фестиваля детского и молодежного творчества «Зебра» и в районном конкурсе «Зажги свою звезду».

Впервые приняв участие в конкурсе «Зебра», Александра на финале в Волгограде стала лауреатом 1 степени. В тот же день проходил финал Международного детского конкурса-фестиваля «Маленькие звездочки» ВРДО «Созвездие талантов», где Саша завоевала Гран-при в номинации «Эстрадный вокал. Соло».

Саше Стекольниковой 13 лет, она учится в 3-й школе города Котельниково, под руководством преподавателя Василия Горковенко занимается в Центре детского творчества «Радуга». Пением Александра увлекается с 2010 года, предпочитает жанр эстрадного вокала. За семь лет маленькая певица стала многократным обладателем призовых мест на конкурсах различного уровня – от районных до региональных и международных,победительницей детских певческих конкурсов в Волгограде, Москве, Туапсе.

«Мы гордимся нашей девочкой, - говорит счастливая мама. - Саша успешно совмещает учебу и творчество, параллельно занимается в танцевальной студии. Про планы говорить рановато, но есть надежда, что пение и вокал пригодятся в будущей профессии».

Многие котельниковские ребята показывают замечательные успехи в творчестве. Юные таланты из Котельниково в полной мере реализуют свои способности во время городских Фестивалей театрально-художественного творчества среди детских коллективов дошкольного возраста, который компания «ЕвроХим-ВолгаКалий», выступающая инициатором Фестиваля, проводит в четвертый раз.

«К участию в фестивале мы приглашаем коллективы детских садов, центров детского творчества и других детских дошкольных учреждений. Во время подготовки к участию детские труппы под руководством музыкальных руководителей ставят небольшие спектакли, музыкальные и хореографические постановки на тему экологии. Помимо развития творческих способностей, маленькие котельниковцы получают знания об экологии, учатся беречь окружающую среду, заботиться о растениях и животных», - пояснили в ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Раньше премьерные показы спектаклей проходили непосредственно в детских садах, и зрителями выступали родители, сотрудники детского сада и маленькие друзья артистов по садику. Видеозаписи выступлений пользовались большой популярностью в интернет-пространстве города Котельниково. Поэтому организаторы фестиваля решили вывести его на «большую сцену». И на протяжении двух лет гала-концерт детского театрального творчества стал обязательной и очень важной частью праздничной программы, посвященной празднованию Дня защиты детей и, по уже сложившейся традиции, открывает сезон летних каникул. Спектакли собирают полный зал зрителей, в число которых входят не только родители и друзья, но и другие жители Котельниково. Искренность и непосредственность маленьких актеров, непременные импровизации во время показов неизменно вызывают полное одобрение и бурные аплодисменты зрителей.



