По количеству туристов Волгоградская область пока в середнячках

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России» провели 2-ое исследование, посвященное туристической привлекательности регионов РФ, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов. Волгоградская область, как сообщает ИА «Высота 102», вошла во вторую группу рейтинга, расположившись на 27 месте из 85 регионов России. Как сообщается в исследовании, «середняки имеют хороший потенциал, региональные власти – кто-то больше, кто-то меньше – уделяют внимание развитию туризма, но в силу ряда факторов не могут выйти в группу лидеров».

Среди регионов ЮФО третье место занимает Краснодарский край, 23-е - Ростовская область, 41-е - Астраханская, в хвосте Адыгея – 76-е место и Калмыкия – 84-е.

Лидером рейтинга стала российская столица, которая с огромным отрывом опережает другие регионы по таким показателям, как объем платных туристических услуг, и в два раза обходит Санкт-Петербург по количеству иностранных туристов. Число иностранных туристов в Москве составило в прошлом году более 2 млн человек, в Санкт-Петербурге – более 1 млн. Что касается Волгоградской области, то ее посетили в 2016 году 30 тыс. 155 иностранных туристов. При этом учитывались только те туристы, которые размещались в гостиницах, отелях, домах отдыха и т. п.

Для проведения исследования были выбраны такие критерии, как уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры (общее число мест в гостиницах), значимость туристической отрасли в экономике региона (процент жителей, занятых в сфере туризма, от общего населения региона), оборот туристических услуг (объем средств, заработанных в сфере туризма), популярность региона у россиян (по количеству ночевок в гостиницах), популярность региона у иностранцев (по количеству ночевок в гостиницах), туристская уникальность (количество достопримечательностей, внесенных в реестр объектов культурного наследия), экологическое «здоровье» региона (затраты на охрану окружающей среды), криминогенная ситуация (количество совершенных преступлений), интерес к региону как к месту отдыха в интернете (по количеству запросов в поисковых системах), всего 61 показатель. При этом многие регионы, как подчеркивается в исследовании, не могли назвать даже примерное количество предприятий общественного питания, то есть столовых, кафе и ресторанов, работающих на их территории. Ну а самым трудным заданием для сотрудников администраций стал вопрос о количестве заправочных станций и автосервисных центров – на него ответили единицы.

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