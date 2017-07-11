В центре Волгограда улица Чуйкова станет односторонней

Улица Чуйкова в границах от улиц Комсомольской до Краснознаменской в ближайшее время станет односторонней. Движение транспорта будет осуществляться в сторону Ворошиловского района. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», сегодня журналистам рассказал глава администрации Волгограда Виталий Лихачев в ходе осмотра проспекта Ленина, на котором накануне появились выделенные полосы для общественного транспорта.

В настоящее время встречный разъезд автомобилей на Чуйкова весьма затруднителен ввиду припаркованных у обочин машин. Введение одностороннего движения, как полагают власти, поможет снять эту проблему. Места для стоянки на этой улице сохранятся с обеих сторон дороги. Глава администрации города прокатился на одном из автобусов, курсирующих по проспекту Ленина и убедился в том, что пока не все автолюбители следуют новым правилам: заезжают на выделенную полосу или паркуют там свои автомобили. Для стоянки авто, как пояснил Лихачев, должны использоваться близлежащие улицы: Советская, Чуйкова, Коммунистическая. Достаточно места для автомобилей предусмотрено на площади Павших борцов, а также площади Ленина. В ближайшие дни на Первой Продольной магистрали от «Современника» до ЦПКиО начнут работать эвакуаторы. Именно на данном отрезке проспекта со вчерашнего дня действует выделенная полоса для автобусов и троллейбусов. Для движения транспорта первая полоса проспекта Ленина в центре Волгограда, как прозвучало в ходе инспекции, практически не используется по причине огромного количества машин, которые водители оставляют вопреки установленным знакам о запрете стоянки.

Общественным транспортом, который следует по Первой Продольной, в сутки пользуются 80-100 тысяч пассажиров. Таким образом, как рассчитывает администрация города, выделенная полоса позволит волгоградцам добираться до пункта назначения гораздо быстрее. В частности, автобусы могут увеличить скорость движения до 30%, троллейбусы – до 20%.



