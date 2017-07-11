Дворы в центре Волгограда облагородят к октябрю





Кардинальное преображение в ближайшее время ожидает дворы в самом центре Волгограда, расположенные на улицах Чуйкова, Советская, Мира, Пушкина, Аллеи Героев и 13-ой Гвардейской. Как сообщает ИА "Высота 102", МУ "Комдорстрой" объявило запрос предложений на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в Центральном районе Волгограда. На эти цели из бюджета Волгограда планируется направить почти 25,5 миллиона рублей субсидии на поддержку программы формирования современный городской среды на 2017 год. Помимо основного проезда, ремонту также подлежат детские площадки, площадки под мусоросборочные контейнеры и подъезды к гаражам. Всего планируется благоустроить порядка 20 дворов в центре города.









Работы должны быть выполнены к 1 октября текущего года.

Напомним, ремонт дорог и благоустройство в жилых кварталах Волгограда в прошлом году проводился по программе "Наш двор - наш дом", которая стартовала перед выборами в Госдуму в 2016 году. Тогда из 58 волгоградских дворах отремонтировали асфальтовое покрытие, в 67 — установили детские игровые площадки. В 2016 году на реализацию программы "Наш двор - наш дом" в Волгограде было направлено 300 млн рублей. В 2017 году реализация проекта продолжается, но уже с финансированием в размере 500 млн рублей и в рамках муниципальной программы.



