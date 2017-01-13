Севергазбанк (ПАО «БАНК СГБ») разработал специальную кредитную программу с более низкими ставками и другими привилегированными условиями для работников металлургических предприятий ко Дню металлурга.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, во время действия специального предложения с 10 по 21 июля включительно кредиты на личные цели можно взять в Севергазбанке по ставке от 12% * на сумму до 2 млн рублей. При этом кредит до 1 млн рублей доступен без залога и поручителей. Срок кредита довольно значительный – до 84 месяцев (7 лет).

Также металлурги могут оформить ипотечный кредит по ставке от 10,15%** годовых на приобретение жилья в новостройке или по ставке 10,5% годовых – на покупку квартиры на вторичном рынке или же рефинансирование ипотечного кредита, взятого в стороннем банке. Преимуществом ставок по ипотеке в Севергазбанке является то, что они не зависят от размера первоначального взноса, срока кредитования и площади покупаемого жилья.





Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (ПАО «БАНК СГБ») — универсальный коммерческий банк, обслуживающий более 500 тысяч частных клиентов и 18 тысяч предприятий. Банк был основан в Вологде в 1994 году. На сегодня филиальная сеть банка состоит из 45 офисов в девяти регионах России, в том числе в Волгоградской области, где банк реализует крупные инвестиционные проекты в рамках государственно-частного партнерства. Генеральная лицензия Банка России №2816 от 13.01.2017.





* Процентная ставка по потребительскому кредиту составляет от 12% до 19,9% годовых и зависит от суммы и срока кредита, от наличия зарплатной карты банка, от наличия положительной кредитной истории или имеющегося в банке вклада, от подключения к программе «Защита заемщика», от возможности получения скидки по процентной ставке в соответствии с «Календарем праздников» банка, а также от способа подтверждения дохода клиента.

** Процентная ставка зависит от выбранной программы кредитования, способа подтверждения дохода Заемщика и наличия договора страхования жизни и здоровья. Срок кредита – до 25 лет. Сумма кредита – до 20 млн рублей, в зависимости от региона. Ставка 10,15% годовых устанавливается при приобретении жилья на первичном рынке, 10,5% годовых на приобретение жилья на вторичном рынке и рефинансирование ипотечного кредита (при получении кредита не только на погашение имеющейся задолженности в ином банке, а также на капитальный ремонт и иные неотделимые улучшения предмета ипотеки ставка устанавливается в размере 10,75% годовых).







