У заместителя худрука волгоградского НЭТа испортилось настроение после коллегии КСП







«Настроения нет», - так ответила заместитель художественного руководителя Нового экспериментального театра по экономическим вопросам Ангелина Шершень на просьбу корреспондента ИА «Высота 102» прокомментировать итоги коллегии КСП Волгоградской области, где рассматривались результаты финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения. Видимо, плохое настроение было и у самого художественного руководителя театра Отара Джангишерашвили, который так и не посетил коллегию, несмотря на приглашение, отправив на «амбразуру» своего заместителя. Впрочем, в роли «общественного защитника» руководителя театра выступил… президент ВолгГТУ Иван Новаков, который опередил всех выступающих предложением расследовать, каким образом результаты проверки КСП финансовой деятельности НЭТа «просочились» в прессу, а именно – на сайт ИА «Высота 102». Видимо, президента ВолгГТУ впечатлил именно этот факт, а не то обстоятельство, как тратились бюджетные деньги в театре. А ведь многие статьи расходов вызвали не только вопросы аудиторов, но и подвели ревизоров к определенным выводам – некоторые сделки, заключенные в театре, содержат признаки заинтересованности, коррупционности, а часть и вовсе можно считать фальшивыми. Около 18 миллионов рублей – такова, по мнению региональной КСП, общая сумма переплаты бюджетной субсидии на выполнение госзадания Новым экспериментальным театром за счет «вольного» распределения билетов, манипулирования со штатным расписанием, завышенных переплат некоторым актерам (вместо 250% максимальной надбавки она порой составляла почти 600%). Особенное внимание аудиторы остановили на факте так называемых авторских выплат худруку театра Отару Джангишерашвили. Например, по мнению аудитора Виктора Подгайнова, контракт, который был заключен с руководителем театра при бывшем руководителе комитета культуры Волгоградской области Виктором Гепфнером, предполагающий выплату до 2025 года худруку более 30 миллионов рублей за постановки спектаклей, мог поставить государственное учреждение на грань финансовой несостоятельности. При этом, как оказалось, контракт был заключен с нарушением – так, из пяти членов комиссии комитета культуры, где рассматривался этот вопрос, «за» проголосовали лишь двое, а трое – воздержались. Однако это обстоятельство не помешало Виктору Гепфнеру подписать контракт с худруком НЭТа и обеспечить финансовое благополучие художественного руководителя театра на ближайшие годы. Аудит в сфере закупок выявил также вопиющий факт – подавляющее большинство контрактов заключалось с единственным поставщиком, в результате чего экономия средств на закупках составила всего немногим более 1%, тогда как в среднем по региону этот показатель – 9%.

Впрочем, представители НЭТа пытались уверить присутствующих, что претензии аудиторов в большей части являются необоснованными. В частности, они неоднократно подчеркивали, что благополучие театра, его востребованность у зрителей обусловлены в первую очередь работой худрука, а также 12 ведущих актеров. Впрочем, порой возражения на выводы аудиторов выглядели "по-детски" беспомощными. Например, оказалось, что документы, подтверждающие аренду квартиры для одного из актеров театра, были потеряны. А ООО «Бенефис», которому театр сдает одно помещение для размещения ресторана, оказывается, самовольным образом заняло террасу, причем руководство театра ничего с этим сделать не может, а потому постоянно пишет письма арендатору. Что касается баснословных авторских начислений Отару Джангишерашвили, то, по мнению юриста театра, он имеет на них право. Хотя аудиторы отмечали, что по опыту Москвы и других регионов в бюджетных учреждениях уже давно принята норма, которая не позволяет так раскидываться казенными деньгами, закрепляя право на интеллектуальную собственность за учреждением.

Как призналась депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко, которая вместе с руководителем фракции «ЕР» в областной думе Сергеем Горняковым, председателем облсовпрофа и общественной палаты Волгоградской области Татьяной Гензе присутствовала на коллегии, ее результаты она назвала «разгромными». Причем, как заметила депутат Госдумы, вопросы по нюансам финансовой деятельности театра следует адресовать бывшему руководству комитета культуры Волгоградской области. По итогам коллегии было принято решение передать итоги проверки финансово-хозяйственной деятельности в различные структуры, в том числе и в правоохранительные – в прокуратуру, в Волгоградское УФАС, в комитет финансов Волгоградской области.



