В Волгограде задержали серийного "бензинового" афериста





Сотрудники полиции задержали в Волгоградской области 19-летнего подозреваемого в хищении бензина на автозаправочных станциях, сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону. Молодой человек десять дней назад попал на камеры видеонаблюдения на автозаправочной станции в Кировском районе по улице им. Саши Чекалина. Он вышел из белого "Mercedes" и попросил оператора АЗС залить в бак 100 литров бензина. Оставшийся бензин клиент залил в находившиеся в багажнике канистры и уехал, не расплатившись. В результате слаженной работы полицейских личность подозреваемого в мошенничестве удалось установить. Им оказался 19-летний неработающий житель Городищенского района. Молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что похищенный на АЗС бензин он продавал, а деньги тратил на собственные нужды.

Кроме этого, полицейские установили, что белый "Mercedes", на котором передвигался подозреваемый, принадлежал его знакомому, который все это время и находился за рулем. Чтобы длительное время оставаться незамеченными, молодые люди меняли на иномарке номерные знаки, которые остались у одного из них со времен ведения бизнеса, связанного с перепродажей автомобилей.

Установлена причастность подозреваемого к 10 аналогичным фактам мошенничества на территориях различных АЗС Волгограда. Общая сумма ущерба устанавливается. В отношении задержанного избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество".



