Каспийская флотилия из 40 кораблей в Астрахани готовится к параду в честь Дня ВМФ

Сегодня более 40 кораблей и около 1500 военнослужащих Каспийской флотилии приступили к подготовке проведения парада кораблей и военно-спортивного праздника в честь Дня Военно-Морского Флота, который отмечается в последнее воскресенье июля. В настоящее время экипажи кораблей и подразделения морской пехоты проводят частные тренировки элементов праздника, сообщает ИА «Астрахань 24».

Всего в День ВМФ астраханцам и гостям города будут представлены более 10 эпизодов: учение по уничтожению кораблями средств воздушного нападения условного противника, морской бой с катерами незаконных вооружённых формирований, десантная операция по высадке морской пехоты и бой за пункт высадки, действия сил спасения по оказанию помощи аварийному кораблю. Все эпизоды военно-спортивного праздника будут сопровождаться холостыми выстрелами из артиллерийских установок кораблей, стрелкового оружия и подрывом имитационных средств.

Парадный строй кораблей флотилии будет представлен кораблями, в числе которых ракетные корабли «Дагестан» и «Татарстан», малые ракетные и артиллерийские корабли «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Астрахань», «Волгодонск» и «Махачкала», базовые тральщики и суда обеспечения. После завершения парада жители и гости Астрахани смогут пройти с экскурсиями по кораблям Каспийской флотилии и познакомиться с выставленными на них образцами вооружения и военной техники.



