В Волгограде юным патриотам вручены васильковые береты Президентского полка









В Волгограде на главной высоте России - Площади Героев мемориального комплекса Мамаев курган - состоялось закрытие смены уникального военно-патриотического лагеря - экспедиции «Антитеррор. Вектор мужества – 15». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе управления Росгвардии по региону, в торжественной церемонии приняли участие начальник управления Росгвардии полковник полиции Михаил Воробьев, начальник регионального Главка генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко, начальник управления ФСБ России по Волгоградской области генерал-лейтенант Анатолий Гулевский, директор военно-патриотического центра "Вымпел" г. Москвы Святослав Омельченко. Руководители правоохранительных органов на торжественном закрытии смены вручили курсантам васильковые береты Президентского полка и сертификаты, разрешающие их носить.

Курсанты лагеря - дети от 8 до 18 лет приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Крым и Карелии. В течение двух недель они изучали военно-прикладные дисциплины. У ребят была уникальная возможность пройти испытания и перенять бесценный опыт офицеров специального отряда быстрого реагирования «Вектор» Управления Росгвардии по Волгоградской области и стать единой командой.

В Волгоградской области с 2010 года подготовлено и проведено 15 межрегиональных военно-патриотических лагерей. Около 800 подростков прошли подготовку в качестве курсантов, среди которых дети сотрудников силовых структур, в том числе погибших при исполнении служебного долга, а так же школьники из разных регионов России. Это единственный в России молодежно-юношеский лагерь военно-патриотической направленности, с курсантами которого проводят занятия бойцы спецподразделения управления Росгвардии по Волгоградской области СОБР «Вектор».