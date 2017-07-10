В Волгоградской области досрочно прекращены полномочия двух депутатов за непредставление декларации о доходах

По инициативе прокуратуры в Волгоградской области досрочно прекращены полномочия двух депутатов в связи с нарушением законодательства о противодействии коррупции. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Проверкой установлено, что двумя депутатами Красноармейского и Хоперского сельских поселений Новониколаевского муниципального района не представлены сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в установленном порядке за 2016 год.

Указанные сведения представляются по утвержденной президентом Российской Федерации форме справки ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Представление таких сведений обязательно. В соответствии с действующим законодательством полномочия депутата представительного органа местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения требований федерального законодательства.