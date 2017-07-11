В Волгоградской областной филармонии подвели итоги аттестации сотрудников творческих коллективов. Как сообщили ИА «Высота 102» в учреждении культуры, члены комиссии прослушали 192 артиста из 201. 9 человек не экзаменовали по уважительным причинам (больничный лист, работа в филармонии менее 1 года).

Не прошли аттестацию шесть человек. 23 условно аттестованных артиста по завершении отпусков в сентябре получат возможность выступить перед членами комиссии еще раз с учетом озвученных в свой адрес рекомендаций. Как пояснил информагентству вице-губернатор, председатель комитета культуры региона Владимир Попков, с экспертами, федеральными, в том числе, которые оценивали работу сотрудников филармонии, достигнута такая договоренность.

Все творческие работники филармонии независимо от итогов аттестации остаются на рабочих местах. Как рассказали информагентству в учреждении культуры, результаты «экзамена», а так же ценные замечания членов аттестационной комиссии по итогам прослушивания артистов, руководство филармонии возьмет на вооружение при формировании программы следующего сезона.

«В целом аттестация прошла вполне успешно, - отметил председатель комитета культуры области Владимир Попков. - Для комитета культуры, для меня лично было важно получить от членов аттестационной комиссии рекомендации, которые помогут в дальнейшей деятельности ансамблей. Позиция комитета культуры нацелена на сохранение профессиональных коллективов», - пояснил Попков.

Еще одна задача, стоящая перед руководством культурной отрасли региона, по словам Владимира Попкова, - это проведение комплексного анализа структуры и штатной численности всех профильных учреждений. Зачастую штатная численность творческих коллективов, как считает глава ведомства, ограничивает их творческие возможности. Речь идет, в частности, о хоровой капелле, которая по своему составу более напоминает камерный ансамбль.

Напомним, в течение последних двух недель в Волгоградской областной филармонии впервые за последние 10 лет прошла аттестация сотрудников творческих коллективов. «Экзамены» сдавали академический симфонический оркестр, оркестр русских народных инструментов имени Калинина, хоровая капелла, ансамбли «Лазоревый Цветок», Царица» и др. В состав аттестационной комиссии, которая оценивала профессиональный уровень артистов, были приглашены эксперты из Москвы и Ростова-на-Дону.