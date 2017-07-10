Сегодня на улице 13-й Гвардейской дивизии начались работы по замене участка магистрального трубопровода, в связи с чем до 10 августа будет ограничено движение транспортных средств в границах от проспекта им. Ленина до улицы Советской, а также от улицы Коммунистической до проспекта им. Ленина. Реконструкцию трассы проводят «Концессии теплоснабжения» в рамках инвестпрограммы, - сообщили ИА «Высота 102» в компании. Объезд будет осуществляться по улицам Чуйкова, Советской, Гагарина, Пражской, Коммунистической, проспекту им. В.И. Ленина.

Теплотрасса на улице 13-й Гвардейской примыкает к магистральному трубопроводу на улице Советской, который до недавнего времени входил в число наиболее проблемных в Волгограде - только за последние пять лет здесь было зафиксировано более 50 порывов. Это один из первых объектов, к ремонту которого «Концессии теплоснабжения» приступили в рамках утвержденной инвестиционной программы. Общая протяженность ремонтируемой теплотрассы составляет 473 метра.

Всего в реконструкцию теплового хозяйства Волгограда «Концессии теплоснабжения» в 2017 году инвестируют 1,85 млрд рублей. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список, - подчеркнули в компании.



