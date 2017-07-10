



Локомотивное хозяйство «ЕвроХим-ВолгаКалия» в Котельниково празднует свой первый юбилей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, именно в 2012 году локомотивные бригады Гремячинского ГОКа запустили в работу первый арендованный локомотив.

Как поясняют в компании, строительство и эксплуатация такого масштабного предприятия как строящийся в Котельниковском районе Волгоградской области Гремячинский горно-обогатительный комбинат не может обойтись без развитой логистической сети, важная часть которой – собственное железнодорожное сообщение. Материалы, необходимые для строительства корпусов поверхностного комплекса, оборудование и механизмы рудника и обогатительной фабрики и другие грузы поступают на предприятие, в том числе, и по железной дороге.

«Все эти годы работники железнодорожного цеха «ЕвроХим-ВолгаКалия» успешно решают важные производственные задачи: выполняют планы выгрузки поступивших в адрес компании вагонов, успешно ведут маневровую работу по формированию составов на отправление, осуществляют экипировку и проведение технического обслуживания, прохождение аттестации, активно участвуют в проектировании и строительстве железнодорожной инфраструктуры», - сообщили в компании.

А в 2017 году компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» приобрела собственный локомотив. Для доставки материалов и оборудования на площадку строительства ГОКа на предприятии уже создано собственное железнодорожное сообщение общей протяженностью 9,4 км. Проведена реконструкция железнодорожной станции Гремячая Приволжской ЖД для возможности обслуживания грузового потока комбината до 5 пар поездов в сутки. В период строительства ГОКа это позволяет компании производить прием грузов, а в дальнейшем, после запуска предприятия в эксплуатацию по собственной железнодорожной сети будет производиться отгрузка готовой продукции комбината до 4,6 млн.тн/год, прием и отправка полноценных составов массой до 6 тыс. тонн.

В будущем компания планирует построить собственную железнодорожную станцию «ВолгаКалий», куда войдут административно-бытовой корпус, здания для текущего обслуживания локомотивов, ремонта и подготовки вагонов, два путепровода с реконструкцией существующих дорожных развязок. Общая протяженность железнодорожных путей составит 32,5 км.

«Развитая логистическая сеть, а также близость к собственному перегрузочному терминалу в Туапсе на Черном море делают нашу компанию лидером мировой агрохимической отрасли по стоимости поставки на основные рынки», - отмечают в ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».







