Под стражу заключен 18-летний житель Волгограда, который нанес удар ножом своей 15-летней подруге. Как сообщила ИА "Высота 102" официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Куницкая, молодой человек назначил девушке свидание в центре Волгограда, чтобы поговорить. Молодой человек полагал, что предстоит неприятный разговор, поскольку девушка накануне не только отказала ему в близких отношениях, но и стала оказывать знаки внимания другим, поэтому на встречу злоумышленник пришел с ножом. Диалог был недолгим. Практически сразу же подозреваемый достал орудие преступления и нанес им множественные удары по телу возлюбленной. Девушку госпитализировали в больницу и прооперировали. Ее жизни ничего не угрожает. Уголовное дело возбуждено по за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия. Свою вину в содеянном молодой человек полностью признал.



