В Волгограде запретили несовершеннолетним участвовать в публичных слушаниях

По инициативе прокуратуры депутаты Волгоградской городской думы усовершенствовали порядок проведения публичных слушаний, в которых ранее могли участвовать несовершеннолетние лица. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. На основании проекта решения, подготовленного прокурором Волгограда, депутатами внесены изменения в действующее Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе город-герой Волгоград. Ранее при организации и проведении в Волгограде публичных слушаний при регистрации участников не предусматривалось указание их даты рождения. В результате периодически в органы прокуратуры поступали обращения о фактическом участии в публичных слушаниях и голосовании несовершеннолетних лиц, что запрещено муниципальным правовым актом. Так, в январе 2017 года прокуратурой Волгограда при проведении проверки выявлен факт участия в публичных слушаниях по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирного жилого дома на территории Ворошиловского района Волгограда четырех подростков, не достигших совершеннолетия. В этой связи в отношении ответственного должностного лица районной администрации возбуждено дело об административном правонарушении. В надзорном ведомстве отмечают, что незаконное участие в публичных слушаниях граждан, не имеющих на это права, может прямо влиять на их итоги, поскольку заключение о результатах публичных слушаний принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.



