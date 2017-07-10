В Волгоградской области 1800 семей предлагают освободить от налога за мощные автомобили

Семьи с пятью и более детьми, в которых есть минивэны, могут освободить от уплаты транспортного налога. Как сообщает ИА «Высота 102», уполномоченный по правам человека в Волгоградской области Валерий Ростовщиков внес в областную думу проект поправок, который предусматривает увеличение порога автомобильной мощности, в пределах которой данная категория семей не будет платить за налог. Согласно действующей сегодня норме закона, абсолютно все многодетные семьи в регионе освобождены от уплаты налога за одно авто мощностью до 100 лошадиных сил. Однако омбудсмен настаивает на том, что установленные льготы не отвечают сегодняшним реалиям. Семьи, в которых воспитываются пять и более детей, как полагает правозащитник, зачастую владеют легковушками с гораздо большей «лошадностью».

По данным на 1 мая текущего года, в Волгоградской области проживает 26,6 тысячи многодетных семей. Но, как показывает официальная статистика, только 2,5% из них пользуются льготой. Так, в 2015 году от уплаты транспортного налога были освобождены 668 граждан. Семей, в которых пять и более детей, на территории региона зарегистрировано 1800. Если все эти граждане воспользуются льготой, что маловероятно, по мнению автора поправок, то бюджет региона потеряет максимум 5,4 млн рублей.

Во многих регионах России, как указано в пояснительной записке к поправкам в закон о транспортном налоге, предлагаемые изменения уже действуют. Среди таких субъектов – Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Тамбовская область, Пермский край и т.д. В ряде территорий страны и вовсе в качестве порога автомобильной мощности автомобиля, до которого распространяется льгота, установлена отметка в 200 лошадиных сил.



