В Волгограде ищут хозяина рекламы пива на фоне "Родины-матери"

Управлением Волгоградского ФАС возбуждено дело по признакам нарушения Федерального закона «О рекламе» в отношении производителя и оптового продавца волгоградского пива под брендом «Пивовар», а именно ООО «Пивовар – Живое пиво ИБТ» и ООО «Держава». Как сообщили ИА «Высота 102» в УФАС, в наружной рекламе на здании завода «Пивовар» изображены скульптуры «Родина-мать зовет!» и Георгиевской ленты при рекламировании продукции завода. К настоящему времени состоялось два заседания комиссии по данному делу и ни разу лица, привлеченные в дело, на заседание не явились и почтовую корреспонденцию управления не получили. Вместе с тем в соответствии с действующим законодательством юридическое лицо обязано получать юридически значимые сообщения по адресу, указанному в ЕГРЮЛ. Несмотря на то, что ответчики в управление не являлись, в июне вышеуказанная реклама была демонтирована.

Сегодня на заседании комиссии рассмотрение дела было вновь отложено. Как заявили в ведомстве, в случае непредставления объяснений со стороны потенциальных рекламодателей решение антимонопольным органом будет вынесено на основании имеющихся в материалах дела доказательств, а рекламодатель определен, исходя из объекта рекламирования.

По словам жителя Волгограда, обратившегося в УФАС с заявлением, подобное использование священных символов Великой отечественной войны возмущает. «Такое впечатление, что завод «Пивовар» призывает завалить стеклотарой Мамаев курган», указал в своем заявлении волгоградец.

Согласно Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе» - пояснили в УФАС, - не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в список всемирного наследия.



