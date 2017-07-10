Волгоградцы стали активнее страховать жизнь и здоровье

В последние годы в России появилась тенденция к росту числа граждан, которые страхуют свою жизнь и здоровье, а также своих детей. Не является исключением и Волгоградская область. Как отмечают страховщики, в большей мере это касается страхования детей, «тронулся лёд» и в таком виде страхования, как накопительное. Корреспондент ИА «Высота 102» вместе с экспертами пытался разобраться – так ли необходимо тратить кровно заработанные на страхование своего здоровья.





Верю – не верю

Что останавливает нас от приобретения полиса, предлагаемого страховыми компаниями? Мой собственный опыт общения со страховщиками показал: я не страхуюсь, потому что не всегда понимаю, что мне предлагают. На наши решения нередко влияет и информация, активно транслируемая СМИ, что «не все страховые компании надёжны» и «возмещение не выплатят», и страховка эта нужна только каскадерам и пожарным… И, наконец: зачем страховаться, если ты молод и здоров? Как считает Елена Серенко, территориальный директор по Волгоградской области ООО «СК «РГС-Жизнь», многолетняя кропотливая работа с клиентами наконец приносит свои плоды – люди начинают понимать, зачем нужна страховка.





Практически все – застрахованы

Пытаясь понять, как мы защищены от разного рода непредвиденных ситуаций, я вдруг обнаружила: а ведь большая часть населения уже застрахована. Все мы имеем полисы обязательного медицинского страхования и право на бесплатную медицинскую помощь в государственных учреждениях здравоохранения. Второе – большинству, приобретающих полис ОСАГО в последние годы, настойчиво навязали страхование жизни и здоровья. Правда, лишь в случае их потери при автоавариях. И третье – наиболее требовательные россияне «выбивают» положенные им квоты на высокотехнологичные операции и санаторное лечение. Так нужна ли добровольная страховка? По мнению Елены Серенко, полис ОМС не всегда покрывает необходимые для лечения расходы. «К сожалению, в последнее время «помолодела» онкология. И, видя, сколько средств необходимо для восстановления близких, люди начинают страховаться, не желая «вешать» огромные денежные расходы на любимых детей и близких», - отмечает Елена.





Плавали - знаем

Если мы работаем в солидной компании, то застрахованы и по так называемому ДМС – добровольному медстрахованию. Это далеко не дешевое «удовольствие» чаще оплачивает работодатель. Почему?

По мнению директора филиала Группы Ренессанс страхование в Волгограде Ольги Бушуевой, интерес предприятий к страхованию жизни и здоровья работников сильно зависит от отрасли. «Примерно половина корпоративных клиентов – это предприятия, персонал которых работает в условиях повышенного риска - ЧОП, транспортные компании… Они заключают договоры страхования в силу требований нормативных документов. Большой спрос на этот вид страхования у компаний с западной моделью менеджмента», - отмечает Ольга Бушуева.

Также популярны программы страхования сотрудников крупных промышленных предприятий Волгоградского региона, в рамках которых страхуются целые коллективы от 10 до 250 человек. В рамках таких договоров сотрудник застрахован 24 часа в сутки, то есть не только на время исполнения профессиональных обязанностей. Это дает страхователю ряд преимуществ, таких как страховая защита от несчастных случаев во время отпуска и выходного дня.

Ирина Ярцева, начальник отдела личного страхования СК «МАКС» отмечает, что организации часто страхуют работников высшего звена и руководящего аппарата. «Причина в том, что их потеря сильно ударяет по бюджету организации - очень часто с данной категорией сотрудников заключаются трудовые контракты, в которых предусматриваются большие выплаты в случае нетрудоспособности или смерти», - считает Ирина.

ДМС можно оформить и самостоятельно. Его стоимость в Волгоградском регионе может варьироваться от 100 до сотен тысяч рублей в случае накопительного варианта страхования. Наличие такого полиса дает ряд несомненных преимуществ. «Вы можете лечиться в лучших клиниках, вам гарантируется своевременная квалифицированная помощь и отличный сервис», - говорит Елена Серенко.





От чего зависит стоимость страховки?

Просто поскользнувшись, сломав руку и вдруг осознав, что жизнь не всегда бывает безоблачной, моя коллега пошла в страховую компанию. «Промониторив» предложения страховщиков, она поняла, что стоимость полиса зависит от ряда факторов. И совсем немаловажно – четко знать, что ты хочешь застраховать, у кого и на какой срок. Оплатив полис «по кошельку», она успокоилась – по крайней мере, в течение ближайших лет будет готова к неприятностям. Она выбрала программу, которая покроет расходы в случае ухудшения состояния здоровья в результате острого заболевания, обострения хронического заболевания, травмы, отравления и иных состояний, требующих оказания медицинской помощи.









Детки – не в клетке

Травмы могут быть не только у взрослых. Трудно представить активного ребенка без ссадин и царапин. А если он ещё и спортом занят, то без травм вряд ли обходится. Как рассказывает Ольга Бушуева, страхование детей от несчастных случаев предусматривает выплату денежной компенсации родителям, которую можно будет потратить, например, на лечение. «Ее размер зависит от тяжести травмы и страховой суммы, установленной по договору. Допустим, по перелому руки будет выплачено от 3 до 15 % суммы. При страховой сумме 500 тысяч рублей выплата составит 15- 75 тысяч», - уточняет Ольга.

Наш эксперт отмечает также, что важно учесть состав рисков, который зависит от особенности программы страхования. Допустим, по программе «Летний отдых» для детей, отдыхающих в лагерях, застрахован риск травм, в том числе - во время игр, купания, клещевого энцефалита, отравлений. Срок страхования составляет от 1 до 3 месяцев со страховой защитой 24 часа в сутки. Елена Серенко отмечает, что растет количество страхования детей, занимающихся в спортивных секциях. «То, что одним их требований приема ребенка в секцию является наличие у него страховки, оправданно. При травме все расходы на лечение оплатит страховая компания», - считает Елена.





Никто, кроме тебя

Никто, кроме нас самих, не решит, страховать свое здоровье или нет. Однако порой сама жизнь подсказывает: пожалуй, стоит «соломку подстелить». Ведь наше финансовое положение из-за болезни или потери близких нередко приводит и к финансовому краху. Волгоградка Лариса С. и предположить не могла, что страховка, которую необходимо было приобрести для занятий в секции гимнастики, покроет все расходы на лечение сына после ДТП: «Сын получил серьезную черепно-мозговую травму, страховая выплатила более 100 тысяч рублей. Это позволило нам не экономить на консультациях у лучших специалистов, лекарствах и процедурах – восстановление проходило более года».





Остались вопросы? Задавайте их на форуме нашей статьи.

www.fingram34.ru Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы». Дополнительная информация на сайтах Вашифинансы. РФ



