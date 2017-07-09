В Волгограде водители заблокировали сбившую пешехода машину

В городе Николаевске пресечена деятельность незаконного игорного заведения, сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по региону. По версии следствия, нелегальный бизнес организовали 24-летний житель Волжского и его 27-летний приятель из Николаевска. Некоторое время назад один из подозреваемых приобрел у неустановленных пока следствием лиц семь электронных игровых терминалов, которые установил в арендованном в городе Николаевске помещении бывшего продуктового магазина и подключил к сети Интернет. Подпольный клуб проработал неделю, после чего о незаконной игорной деятельности стало известно правоохранителям. В ходе обыска следователями совместно с оперативными сотрудниками полиции изъяты не только электронные терминалы и компьютер администратора, но и денежные средства, а также...

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