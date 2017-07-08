



Такого беспрецедентного объема работ на волгоградском водопроводе, как сегодня, ранее никогда не проводилось. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в компании "Концессии водоснабжения". Работы стартовали ночью 7 июля и безостановочно ведутся как на действующих водопроводных очистных сооружениях, так и на вновь построенных сетях городского водопровода. Более 30 мероприятий проходит в эти часы одновременно в нескольких районах города. В их числе и подключение нового комплекса водоочистных сооружений Краснооктябрьского района, благодаря которым производительность системы водоснабжения в пяти районах города повысится вдвое. Запуск новой водоочистки позволит не только перераспределить нагрузку на сети и создать резервные мощности для развития инфраструктуры, но и повысит надежность водоподачи, ведь старая водоочистная станция была построена еще в 1956 году и технически устарела. Подключение комплекса водоочистки к действующим сетям проходит сразу по шести точкам, в которых производится врезка четырех трубопроводов диаметром 800 мм, одного трубопровода диаметром 600 мм и еще одного – диаметром 1200 мм.

Руководитель оперативного штаба, и.о. главного инженера Джамшед Рахимов прокомментировал ход работ: «Контроль за всеми мероприятиями ведется в режиме реального времени. В компании готовились к проведению таких масштабных работ с зимы, детально была просчитана каждая операция и время на ее исполнение. На объектах работают не только свыше ста сотрудников концессий, но и шесть подрядных организаций. На данный момент все работы выполняются точно по графику, воду подадим вовремя».

Запланированное на сегодняшние выходные ограничение подачи воды коснулось жителей пяти районов Волгограда: Центрального, Ворошиловского Советского (частично, мкрн. Тулака), Дзержинского (пос. Ангарский) и Краснооктябрьского (Научный городок). Вода вернется в дома жителей уже завтра, 9 июля в 22:00, в части Ворошиловского района ограничение водоснабжения до полного восстановления гидравлического режима возможно до 6:00 10 июля.

Жителям города, временно ставшимся без воды, в том числе жителям частного сектора, организован подвоз воды по графику. Особое внимание - объектам социального значения и жизнеобеспечения: больницам, взрослым и детским учреждениям постоянного проживания (в том числе, Дом малютки в Центральном районе), пожарным частям и др. Не остались без внимания и братья наши меньшие. Волгоградский цирк снабжен на время отключения запасами воды, достаточными для содержания самых важных своих «сотрудников»: 24 лошадей и 12 верблюдов. С графиком подвоза воды можно ознакомиться на сайте компании «Концессии водоснабжения» http://investvoda.ru. Круглосуточный контакт-центр компании «Концессии водоснабжения» (тт. 99-67-96, 606-600) также предоставляет жителям оперативную информацию по передвижению водовозок.

В компании напомнили, что в рамках инвестиционной программы «Концессий водоснабжения» выполняются серьезные работы и на других объектах водоканала. На строительстве нулевой рокадной автодороги в разгаре работы на 12 точках по замене или подключению нескольких участков участка трубопроводов диаметром 1200, 600 и 300 мм, также производятся сразу шесть врезок в сеть абонентских вводов. На этих выходных подключают к сетям и второй трубопровод на строящийся стадион, а также вводится в эксплуатацию вторая очередь магистрального водопровода на Набережной им. 62-1 Армии. Работы по модернизации водопровода ведутся в строгом соответствии с графиком и будут завершены в срок.



















