Обманутые дольщики из Волжского проводят акцию протеста в Волгограде

В эти минуты в Волгограде перед зданием Царицынской оперы проходит уже вторая за сегодня акция протеста - санкционированный митинг обманутых дольщиков ООО «Ахтубаситипарк» из города Волжского, которые еще два года назад должны были въехать в свои квартиры. Однако строительство полностью прекращено, проблемы людей не решаются.

Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в акции участвуют около 100 человек.

В своих выступлениях волжане призывают власти, как региональные, так и федеральные, найти инвесторов, с помощью которых можно достроить их жилье, а также внести изменения в федеральный закон, который обезопасит дольщиков от бессовестных застройщиков.

Участники митинга потребовали создать как на федеральном, так и на региональном уровне рабочие группы с участием пострадавших участников долевого строительства, чтобы вплотную заняться этой проблемой.

«Власти обязаны взять под личный контроль выполнение программы предоставления жилья пострадавшим участникам долевого строительства с их ежемесячными отчетами в форме выписки из «Росреестра» о количестве сданных квартир на проблемных объектах», - говорится в обращении дольщиков. Они предложили также установить персональную ответственность должностных лиц исполнительных органов власти за сроки окончания строительства проблемных объектов и за создание четкого механизма возврата денежных средств дольщикам в случае банкротства или жульнических действий застройщика. Проценты по ипотеке, удержанные с участников долевого строительства, должны быть возвращены пострадавшим гражданам, - считают участники .

Люди потребовали также отменить принятые Госдумой 30 июня 2006 года поправки в ФЗ № 214-ФЗ, по которым банки освобождены от субсидиарной ответственности за остановленные стройки и выброшенные государством деньги на поддержку ипотечного кредитования. Через внесенные поправки строительные компании получили право в одностороннем порядке, в случае остановки строительства, расторгать договоры долевого участия при прекращении оплаты дольщиками «замороженной» или брошенной стройки. В случае банкротства застройщика такие участники долевого строительства теряют и деньги, и жилье, также не будут иметь права на компенсации от государства.

Они считают также, что давно пора переработать статью 200.3 УК РФ, изначально и призванную бороться с мошенниками от долевого строительства, но благодаря абсолютно неудачным формулировкам, оказавшуюся совершенно бесполезной и так и оставившей дольщиков без защиты.





Отметим, что к обманутым дольщикам «Ахтубаситипарк» присоединились дольщики жилых комплексов "Династия и "Чайка-2". У обоих комплексов один застройщик - Александр Набатчиков, который на месте дома жильцов вырыл котлован и на этом строительство домов завершил. По словам дольщиков, дома он должен был сдать еще в декабре 2016 года. Однако управы на него тоже найти никто не может.















