В Волгограде обманутые дольщики напомнили о себе митингом





Сегодня обманутые дольщики ЖК «Доминант», купившие квартиры в трех недостроенных многоэтажках в Советском районе, собрались на митинг, чтобы вновь напомнить властям о своих проблемах, сообщает ИА «Высота 102». Санкционированная акция прошла в Краснооктябрьском районе на площади у Царицынской оперы.





В митинге приняли участие порядка 50 человек. Информагентство неоднократно сообщало о ситуации , в которой оказались люди, пострадавшие от действий недобросовестного застройщика. Дольщики жилого комплекса «Доминант», которые ждут своих квартир уже 6 лет, даже записали видеообращение к президенту России с просьбой взять под личный контроль их ситуацию с остановкой строительства компанией «Квартстрой-ВГ».

На строительство трех 24-этажных домов на 453 квартиры были привлечены средства около 200 дольщиков. Жилой комплекс застройщик обещал сдать в четвертом квартале 2011 года, но до настоящего времени, ни один из домов не сдан. Определением арбитражного суда Волгоградской области от 19 апреля 2017 года в отношении ООО «Квартстрой-ВГ» введена процедура наблюдения.

Напомним, на сегодняшний день в Волгограде жертвами «УК «Квартстрой» являются почти 2000 обманутых дольщиков, вложивших свои сбережения в строительство ЖК «Доминант» и ЖК «Парк Европейский». На каждом своем митинге они принимают резолюции и просят о помощи со стороны администрации Волгоградской области, Облстройнадзора и правоохранительных органов.

В мае этого года на основании материалов проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело в отношении директора местного филиала ООО «УК «Квартстрой» Евгении Красильниковой и генерального директора ООО «Орион» Евгения Карпушова, который одновременно является директором «Квартстрой-ВГ». Они обвиняются в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.



