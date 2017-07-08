В Волгограде полицейские спели о любви, семье и верности





Сотрудники регионального главка МВД России поздравили волгоградцев с Днем любви, семьи и верности концертной программой «Ромашки на фуражке». Как сообщает ИА «Высота 102», уже на протяжении нескольких лет действующие сотрудники полиции со сцены городского сада трогательным исполнением песен о любви поздравляют горожан, связавших свою жизнь крепкими узами брака, с этим теплым, семейным праздником.





Традиционно поздравления в этот день получают многодетные полицейские семьи. Начальник регионального главка МВД, генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко, лично присутствовавший на праздничном мероприятии, поощрил 9 полицейских семей, которые, несмотря на непростую работу, находят время для своих родных, воспитывая, кто четверых, а кто-то даже и восьмерых детей. Не остались без внимания и самые юные зрители концертной программы. Специально для них полицейские подготовили развлекательную программу с творческими конкурсами и подарками. А непременным атрибутом праздника стали ромашки, украсившие строгую форму полицейских, и букеты полевых цветов, которые организаторы дарили гостям праздника.





Ежегодно 8 июля в России празднуют День семьи и верности. Главный его символ – цветок ромашки. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. Мощи святых Петра и Февронии покоятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме Владимирской области.

Инициатива об учреждении нового государственного праздника — Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии была единогласно одобрена в Совете Федерации на заседании Комитета СФ по социальной политике 26 марта 2008 года. Ежегодно в День семьи, любви и верности супружеским парам, прожившим в браке 25 и более лет и подающим пример крепости семейных устоев, вручается общественная награда — медаль «За любовь и верность».



