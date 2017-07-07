Губернатор Волгоградской области провел вечер в музее с начальником УФСБ





На очередном культурном променаде «поймали» сегодня интернет-пользователи губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Как сообщает ИА «Высота 102», в одной из социальных сетей пару часов назад была опубликована фотография из музея ИЗО имени Машкова. На снимке - глава региона в компании начальника УФСБ по региону Анатолия Гулевского и директора учреждения Варвары Озериной. Судя по изображению, представители власти пришли в новый выставочный зал на улице Чуйкова без прессы и помощников. В музее изобразительных искусств в эти дни представлена большая персональная юбилейная выставка народного художника России, скульптора-монументалиста Виктора Фетисова.

Напомним, ровно неделю назад губернатор Волгоградской области «засветился» на снимке из Волгоградского молодежного театра. На спектакль «XXI век» Андрей Бочаров приходил вместе с главой администрации города Виталием Лихачевым. О посещении руководителем области муниципального учреждения культуры также стало известно из соцсетей.

Спонтанные или запланированые визиты в учреждения культуры наносит Бочаров – неизвестно. Однако повышенный интерес губернатор к сфере искусства «совпал» с медийной повесткой региона. В сфере культуры Волгоградской области в последние месяцы происходят заметные перемены, которые широко обсуждает общественность. Напомним, буквально сегодня «Высоте 102» стало известно о переформатировании Волгоградской областной филармонии. Также в этом учреждении впервые за многие годы проходит аттестация творческих коллективов. Повышенный интерес волгоградцев на этой неделе вызвал Новый экспериментальный театр, аудиторскую проверку которого завершила КСП региона. В понедельник, 10 июля, на заседании палаты будут поведены итоги ревизии.