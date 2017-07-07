«Высота 102 ТВ»: «Безводные» выходные в Волгограде обещают стать залогом надежного водоснабжения в будущем

Смотрите сегодня в программе: масштабные работы на водоочистных сооружениях, которые строят к ЧМ-2018, станут причиной «безводных» выходных для жителей нескольких районов Волгограда. Уроки французского на стадионе «Волгоград Арена»: интернациональная команда специалистов закончила подъем крупнейшей в России вантовой кровли. «Такой капремонт нам не нужен»: региональный оператор программы капитального ремонта никак не может набраться опыта и постоянно становится объектом критики со стороны горожан. Волгоградский государственный университет стал alma mater для семейства соколов: а другие птицы облюбовали высокий потолок нового учреждения культуры.







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