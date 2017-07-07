В центре Волгограда «треснувшую» многоэтажку ожидает капремонт

Сегодня жильцам проблемного дома №2 по улице Невской в Центральном районе Волгограда власти озвучили результаты инструментального и геологического обследования здания. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Второй угловой подъезд дома на 16 квартир, который пострадал от образовавшихся в стенах трещин, как пояснил гражданам замглавы администрации Волгограда Олег Тетерятник, ожидает капитальный ремонт. Для удобства жителей встреча с представителями мэрии прошла в кафе, расположенном на первом этаже многоэтажки.

«Экспертная организация приняла решение о возможности восстановления несущих способностей здания», - пояснил Тетерятник. В качестве причины деформации стен здания он назвал просадку грунтов и фундамента дома. Проект капитального восстановления секции дома был разработан несколько лет назад, но устарел. «На основании рекомендаций экспертов в проект будут внесены изменения. По готовности проекта мы приступим к строительно-монтажным работам», - разъяснил план действий заместитель главы администрации города. В течение июля будет заключен договор с проектировщиками. На корректировку документации понадобится около полутора месяцев.

На время проведения ремонта собственникам квартир будет предоставлен маневренный жилой фонд. Пока работы в доме не начнутся по закону предоставление муниципальных квартир невозможно. В связи с чем власти приняли решение о временной мере соцподдержки в виде компенсаций за арендованное жилье. На ближайшем заседании городской думы депутаты примут решение о выплатах, в соответствии с которыми за съем однокомнатной квартиры граждане смогут получить из бюджета 15 тысяч рублей в месяц, за двух- и трехкомнатные – 20 тысяч. Жители, которые присутствовали на встрече, интересовались также вопросом получения компенсаций за перевозку вещей и мебели. Представители администрации пояснили, что жильцам будет оказана помощь по организации транспортных услуг.

Напомним, 31 мая во втором подъезде дома № 2 по улице Невской в целях безопасности отключили газоснабжение. На время обследования здания жителям подъезда было рекомендовано покинуть свои квартиры. Эксперты уже тогда заявляли о нарушении целостности конструкций угловой секции дома.

По словам самих жильцов, проблемы у многоэтажки возникли из-за подвижек грунта, которые фиксировались еще в 80-х годах прошлого века. Многоквартирный дом построен в 1962 году. Признаки «аварийности» строения невооруженным взглядом видно со стороны внешнего угла дома, где фасад здания разрезает заметная трещина.