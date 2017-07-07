



Руководство ГУ МВД России по Волгоградской области продолжает активно проводить работу по недопущению фактов коррупции среди личного состава. Об этом заявили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Так, 6 июля 2017 года в служебном кабинете сотрудника подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по г.Михайловке 30-летний житель Волгоградской области пытался передать незаконное денежное вознаграждение капитану полиции. За 20 тысяч рублей он хотел уговорить полицейского не проводить процессуальную проверку по факту незаконной перевозки контрафактной алкогольной продукции и непривлечения его к ответственности.

В этот же день в Среднеахтубинском районе в ходе рейдовых мероприятий сотрудники подразделения по вопросам миграции и патрульно-постовой службы полиции задержали троих иностранных граждан, в отношении которых были составлены административные протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации. При составлении административных материалов один из нарушителей передал 20 тысяч рублей майору полиции за непривлечение их к ответственности.

Сотрудники полиции незамедлительно доложили о данных фактах своему руководству, и в результате проведенных мероприятий подозреваемые в даче взятки были задержаны. В отношении них следственными органами принято процессуальное решение. Начальник Главка генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко принял решение о поощрении данных сотрудников.



