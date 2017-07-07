Жители Волгоградской области могут оформить в Севергазбанке (ПАО «БАНК СГБ») пластиковую карту, по которой осуществляется Cash Back до 5% (возврат части средств с безналичных расходов по карте), начисляются проценты на остаток на счете до 7% годовых, а также включено бесплатное снятие наличных в банкоматах любого банка в России. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, каждая из этих возможностей карты обладает своими преимуществами.

Возврат части потраченных средств в рамках опции Cash Back происходит в размере 5% по категориям кафе и ресторанов, автомоек и книжных магазинов. Со всех остальных покупок возращается 1% потраченной суммы. Категории с повышенным 5%-м кешбэком могут меняться банком один раз в квартал. Преимуществом Cash Back в Севергазбанке является отсутвие минимального ежемесячного порога расходов по карте. При этом максимальная планка, по которой начисляется Cash Back, весьма высокая – до 60 тыс. руб. в месяц. Другим плюсом является возврат расходов в виде «живых» денег (не бонусов), соответственно их можно использовать на любые цели. Возврат средств происходит в начале каждого месяца по итогам прошедшего.

Расходуя средства в течение месяца постепенно, клиенты могут оставлять на картах значительные суммы. Благодаря начислению Севергазбанком процентов на остаток по счету, эти средства не будут лежать мертвым грузом и съедаться инфляцией. Доход зачисляется на счет ежемесячно, исходя из заявленной годовой процентной ставки, максимум 7% годовых. Минимальные проценты на остаток (3%) начисляются при неснижаемом остатке в течение месяца в размере 30 000 руб. и объеме безналичных операций от 5 000 руб. Проценты начисляются на всю сумму на карте, а не только на неснижаемый остаток. При этом, чем больше сумма хранимых средств, тем выгоднее процентная ставка.

Средства с карты можно снимать в банкоматах любого банка на территории России без комиссии неограниченное число раз. Минимальный порог для снятия отсутствует. Максимально снять в месяц без комиссий можно до 75 тысяч рублей.

Данные карты являются дебетовыми рублевыми картами платежной системы VISA категории Rewards с бесконтактной технологией оплаты.

Условия по обслуживанию карт одни из самых доступных на рынке. Стоимость выпуска составляет всего 200 рублей за первый год обслуживания и 900 рублей за второй год. Однако комиссия за выпуск не будет взиматься при среднемесячном перечислении денежных средств за предыдущий год обслуживания карты в размере не менее 20 000 руб. или при среднемесячных безналичных операциях в объеме не менее 30 000 рублей. Приятным сюрпризом являются бесплатные смс-сообщения по карте.

«Доступные условия обслуживания и многочисленные преимущества карты позволяют ей претендовать на роль основной карты в кошельках большинства граждан, – прокомментировал новый продукт заместитель председателя правления Севергазбанка, начальник департамента розничного бизнеса и регионального развития Сергей Тишко, – VISA Rewards Севергазбанка можно рассматривать в качестве индивидуальной зарплатной карты, сообщив реквизиты в бухгалтерию по месту работы для перечисления заработной платы. Либо карту можно использовать отдельно, самостоятельно перечисляя на нее зарплату — переводы на карту Севергазбанка с карты любого другого банка можно совершить бесплатно на нашем сайте. Мы уверены, клиенты по достоинству оценят все выгоды от данного предложения».