Комитет молодежной политики Волгоградской области погряз в переписке с родителями одаренных детей





Инициативная группа родителей одаренных детей, награжденных медалью «За особые успехи в учении» пытается найти контакт с руководством комитета молодежной политики региона, который возглавляет Елена Слесаренко, да не получается. Как сообщили ИА «Высота 102 в региональном отделении ОНФ, куда обратились родители, переписка с комитетом, которую ведут родители не один месяц, а также попытки провести встречу не приносят положительного результата, и вопрос о выплате стипендии их детям до сих пор не решен.

Однако, согласно постановлению администрации Волгоградской области «О мерах морального и материального поощрения выпускников школ, награжденных медалью «За особые успехи в учении», устанавливается порядок назначения и выплат стипендии , которая положена к выплате студентам первых и вторых курсов очной формы обучения высших учебных заведений, учащимся на хорошо и отлично, а также награжденных медалью «За особые успехи в учении».

«Еще в августе 2016 г. мы представили документы, подтверждающие право детей на стипендию. Сегодня начало июля 2017 г., а стипендии как не было, так и нет. Куда мы только ни обращались, получаем одни отписки. Мы были вынуждены обратиться в региональное отделение ОНФ с просьбой помочь получить ответы на наши вопросы: когда будет стипендия за первый семестр 2016-2017 учебного года, когда будет стипендия за второй семестр 2016-2017 гг., почему стипендия ни разу не индексировалась, почему никто не доводит до родителей и детей информацию о праве на стипендию? Мы детей всегда воспитывали, объясняя, что они гордость и будущее нашей Родины. А сейчас нам очень стыдно за таких руководителей молодежной политики. Уж лучше бы они ничего не обещали», – говорит одна из родительниц Татьяна Харитонова.

Кроме того, как заявили в ОНФ, на 5 июля была запланирована встреча родителей с председателем комитета Еленой Владимировной Слесаренко, Однако ни она сама, ни ее заместители не явились. Как подчеркнули в ОНФ, принимая во внимание особую значимость данного вопроса, активисты намерены встретиться с курирующим молодежную политику представителем областного правительства для разрешения сложившейся ситуации.



