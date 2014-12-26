УФАС: Волжская гордума ущемляет права предпринимателей

Волгоградским УФАС России возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Волжской городской думы Волгоградской области, которая своим решением от 26.12.2014 года утвердила Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФАС, антимонопольным органом выявлены многочисленные несоответствия Положения Федерального закона «О защите конкуренции».

Так, например, исходя из Положения, орган местного самоуправления обязывает предпринимателей, имеющих нестационарные торговые объекты на территории г. Волжского, выполнить прилегающее благоустройство нестационарных торговых объектов тротуарной плиткой с установкой малых архитектурных форм на земельных участках, которые хозяйствующим субъектам не принадлежат.

Как пояснил руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников, возбуждения дела в отношении Волжской городской думы Волгоградской области можно было избежать, если бы было исполнено предупреждение об устранении выявленных в Положении нарушений, выданное еще в апреле 2017 года. «Поскольку в установленный срок предупреждение не исполнено, нами возбуждено дело за возложение на предпринимателей г. Волжского обязанностей, не предусмотренных действующим законодательством», - заключил он.



