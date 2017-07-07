Волгоградские профсоюзы научат регионы ЮФО, как конкурсы проводить





Председатель Волгоградского облсовпрофа Татьяна Гензе, вернувшись из Краснодара, где состоялось заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений ЮФО, заявила, что «опыт волгоградцев поставили в пример». Как сообщили ИА «Высота 102» в облсовпрофе, Гензе выступила с докладом об организации и проведении региональных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии». Она заявила, что эти конкурсы в Волгоградской области стали популярными в трудовых коллективах и с каждым годом набирают обороты. В качестве убедительности привела цифры: если в 2007 году участниками областного соревнования стали 24 представителя предприятий, то в 2016 году -108 высококвалифицированных работников.

То есть, получается, что каждый год, в течение 9 лет, участников соревнований становилось больше на 9,3 человека. Тем не менее, комиссия одобрила опыт социального партнерства в Волгоградской области при организации и проведении конкурсов «Лучший по профессии» и предложила детально ознакомиться с опытом работы волгоградского региона по этому направлению.

Как отметила Татьяна Гензе, «это закономерная оценка большой работы социальных партнеров Волгоградской области по возрождению лучших традиций соревнования, укреплению авторитета и значения рабочих профессий, повышению профессионализма работников предприятий».



