Сегодня приговором Центрального районного суда Волгограда Дмитрий Шавелев, который ранее документально оформил собственную смерть, признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прокуратуру области.

Ранее сообщалось, что 27 декабря 2016 года уголовное дело о мошенничестве было прекращено

в связи со смертью подсудимого Дмитрия Шавелева. Основанием для принятия такого решения явились документы, представленные суду - в том числе свидетельство о смерти.

То, что Шавелев жив, выяснилось после того, как он был задержан за совершение административного правонарушения сотрудниками правоохранительных органов.

Проведенная прокуратурой Центрального района Волгограда проверка показала, что, будучи подсудимым по уголовному делу, Шавелев, желая избежать наказания за совершенное им преступление, приобрел у неустановленного лица фиктивное медицинское свидетельство о своей смерти. После этого он организовал его предоставление в отдел ЗАГС по месту жительства в целях получения свидетельства о кончине. В последующем адвокат представил в судебном заседании документ о смерти своего подзащитного, и это явилось основанием к вынесению незаконного решения о прекращении уголовного дела. После того, как Шавелев «воскрес», прокурором было вынесено постановление о возбуждении производства по делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств. В судебном заседании установлено, что в мае 2016 Шавелев путем обмана похитил деньги своей знакомой, имевшей проблемы с законом. Он якобы должен был помочь даме избежать уголовной ответственности и передать взятку должностным лицам регионального СУ СК России в размере 1,3 млн рублей. Вину в совершенных преступлениях подсудимый признал. Предварительное расследование проводилось региональным СУ СК России.

С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения Центральный районный суд Волгограда приговорил Дмитрия Шавелева к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.



