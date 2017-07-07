ВолГУ облюбовали соколы





На здании ВолГУ поселилось семейство соколов. Примечательно, что это произошло в год экологии, - сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе вуза. Особи относятся к виду пустельга обыкновенная (Falco tinnunculus) — птица из отряда соколообразных семейства соколиных. Обнаружил гнездо, в котором уже отложено пять яиц, доцент кафедры экологии и природопользования Игорь Манаенков.





«Хотя данный вид и не является редким, то, что эти птицы выбрали в качестве дома именно ВолГУ, является весьма символичным. Дело в том, что много лет сокол является талисманом университета, который выражает стремление двигаться вперед, в будущее, способность преодолевать любые трудности. Теперь университет обрел свой живой символ», - говорят в университете.