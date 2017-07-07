Волгоград потратит 660 млн рублей на дорожные видеокамеры к ЧМ-2018





Москва, 7 июля, РИА Новости.

Власти Волгоградской области планируют арендовать на пять лет аппаратные комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе на маршрутах движения клиентских групп при подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года, следует из материалов на портале госзакупок. Поставить аппараты нужно до конца текущего года, исполнителя планируется выбрать в начале августа, максимальная цена контракта составляет 660,87 миллиона рублей. Указывается, что финансироваться аренда будет за счет средств из областного бюджета. План размещения комплексов фиксации насчитывает более 80 адресов в Волгограде и области, следует из материалов.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира пройдут в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.



