Завтра сотрудники муниципального автотранспортного предприятия «ВПАТП-7» поздравят пассажиров с Днем семьи, любви и верности. В этот день в автобусах на маршруте №2, проходящем от ВолгоГРЭС до железнодорожного вокзала, кондукторы порадуют влюбленные и семейные пары ромашками. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, «ВПАТП-7» планирует сделать подобные праздничные акции ежегодными. Кроме того, в праздничный день во всех районах Волгограда пройдет множество мероприятий.

В субботу в парковой зоне Центральной набережной рядом с памятником святым Петру и Февронии Муромским начнется регистрация на парад волгоградских семей и конкурс семейных костюмов «Волгоград Ромашковый». Красочное шествие семей, молодоженов и будущих мам в стилизованных «ромашковых» костюмах под музыкальное сопровождение пройдет до фонтана «Искусство», где участники выпустят в небо желто-белые шары, символизирующие ромашку.

9 июля также на верхней террасе Центральной набережной пройдет 13-й ежегодный фестиваль «День влюбленных по-русски». Гостей ждет музыкальный концерт, парад детских колясок, семейных костюмов, фотовыставка, интерактивные площадки, обширная детская игровая программа. Вечером состоится гала-концерт и чествование многодетных семей. Впервые в рамках праздника пройдет файер-фестиваль — лучшие укротители огня соберутся, чтобы порадовать волгоградцев своим шоу. Вечером начнется парад «Дети, ваша мама снова невеста!», участников ожидают памятные подарки и профессиональная фотосессия.