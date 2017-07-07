Завершение подъема самой крупной в России вантовой кровли на стадионе «Волгоград Арена» отметили шампанским

Сегодня на стадионе «Волгоград Арена» завершился сложнейший подъем в проектное положение вантовой системы кровли. Как сообщает ИА «Высота 102», работы - так называемый шеф- монтаж, выполняла международная компания из Франции, которая известна участием в строительстве мостов во Владивостоке и Санкт-Петербурге. «На строительстве «Волгоград Арены» завершена большая веха. Вантовая система кровли встала в свое проектное положение над трибунами стадиона, верхняя отметка — 49,5 м»,- рассказал директор проекта Сергей Камин. Французские строители признались, что вложили в работу на волгоградской арене сердце и душу, и очень довольны результативным сотрудничеством. По словам руководителя шеф-монтажа Марка Гонтье, к работе по подъему вантовой системы «Волгоград Арены» была привлечена многонациональная команда инженеров и супервайзеров из разных стран.













Монтаж осуществлялся в два больших этапа — подготовительные работы, которые длились несколько месяцев (монтаж временных конструкций, раскладка вант, сборка необходимых элементов) и непосредственно «большой подъем». «Вначале верхний ярус вант был поднят на высоту 27 метров, затем установили Г-консоли, после чего закрепили к ним нижний ярус вант, и за счет натяжения нижнего яруса мощная металлическая конструкция поднялась на проектную высоту»,- рассказал Марк Гонтье. Окончание работ волгоградские и французские специалисты символически отметили шампанским. Фуршетный стол был накрыт в ВИП-ложе стадиона, к которой примыкает помещение с мини-кухней и прочими удобствами.













Работы, окончание которых сегодня скромно отметили строители, начались в мае. Общий вес конструкций – 2300 тонн, а длина вант в системе – 12 километров. Вантовую кровлю собрали в чаше стадиона, а теперь окончательно подняли над трибунами при помощи 88 домкратов, специального программного обеспечения и оборудования, доставленного из Франции. Сама центральная часть вантовой системы состоит из двух колец диаметром 110 и 130 метров. Это - самая крупная вантовая кровля в России. Впоследствии на вантовой системе специалисты смонтируют кровельное покрытие — прочную и устойчивую к перепадам температур эластичную мембрану. Над зоной фойе стадиона уже выполняется монтаж подсистемы кровли — металлоконструкций, на которые будет крепиться непосредственно мембрана. Общая площадь кровли над трибунами и фойе стадиона составит 77 тыс. м². Параллельно в подтрибунных пространствах продолжаются работы по монтажу технологического оборудования футбольного поля. Ведется внутренняя отделка помещений стадиона, витражное остекление и монтаж навесных вентилируемых фасадов. Завершается строительство входных групп и обходной пешеходной эстакады. Выполняются работы по монтажу инженерных сетей и оборудования, а также благоустройству территории стадиона. На объекте работает более 2000 человек. Динамика процесса подъема вантовой кровли - в видеоматериале компании "Стройтрансгаз".











