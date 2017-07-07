Волгоградские коммунисты намерены обойти жириновцев на выборах президента и в Госдуму

Зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин, посетивший с рабочим визитом Волгоград, порекомендовал новому первому секретарю обкома Тамаре Головачевой проанализировать партийную работу регионального отделения в предвыборной гонке 2016 года, сделать выводы и не допустить повторения ошибок. Как сообщается на сайте реготделения партии, - передает ИА «Высота 102», он также объяснил партийному активу назначение Головачевой на эту должность. По его словам, это может кому-то нравиться или не нравиться, - но объединить коммунистов в сегодняшней ситуации может только человек, имеющий фундамент, который был заложен Алевтиной Викторовной Апариной, - считает он. Тем более, что она «не рвется в первые секретари ради достижения своих личных целей» .

Афонин также заявил, что «внутриполитический блок на прошлых выборах в Госдуму заложил определенный тренд, и чуть не вывел Жириновского на второе место. Для КПРФ это не было бы трагедией, но это был бы серьезный удар». При этом он назвал Зюганова «величайшей политической фигурой», который намерен участвовать в выборах президента в 2018 году. В завершении встречи депутат Волгоградской областной думы Алексей Буров выразил надежду на более частые встречи и пожелал в следующий раз провести такое мероприятие вместе с Геннадием Зюгановым.