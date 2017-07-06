В Волгограде жители одобрили застройку пустыря вблизи ТРЦ «КомсоМОЛЛ»

Сегодня на публичных слушаниях принято решение об изменении статуса земли в Дзержинском районе, расположенной вблизи ТРЦ «КомсоМОЛЛ». Как сообщает ИА «Высота 102», 49 участников слушаний проголосовали «за» и 19 – «против». Речь идет о территории площадью порядка 600 тысяч кв.метров. Этот земельный участок расположен между торгово-развлекательным центром и жилым комплексом «Снегири». Изменение статуса участка позволит благоустроить территорию, вовлечь в оборот неиспользуемые земли и привлечь дополнительные инвестиции в реальный сектор экономики города, считают в мэрии. Согласно Генеральному плану города, утвержденному Волгоградской гордумой, данная территория определена как общественно-деловая зона. В настоящее время земли не используются.

В ходе слушаний противники застройки заявляли о необходимости сохранить деревья и кустарники, которые растут на заброшенной территории. Однако, как пояснили гражданам организаторы слушаний, никакой парковой зоны или леса на данном участке, заваленном мусором, нет. Проект возведения жилых многоквартирных домов, между тем, предусматривает обустройство полноценной зеленой зоны.