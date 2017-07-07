Новые клиенты получают бесплатный «входной билет» в банк «Открытие»





Акция «Прием-пересчет за наш счет», запущенная банком «Открытие» на весь летний период, заинтересовала ряд волгоградских компаний. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в операционным офисе «Волгоградский». С какой целью была запущена акция, и чем она интересна волгоградскому бизнесу, корреспондент ИА «Высота 102» выяснил у управляющего офисом Гаяне Могилиной.

– Гаяне Хачиковна, каковы особенности акции, и кто может стать её участником?

– Акция «Прием-пересчет за наш счет» запущена нами с 1 июня и будет действовать до 31 августа 2017 г. Рассчитана она на клиентов среднего бизнеса с годовой выручкой группы компаний и ИП от 400 миллионов до 3 миллиардов рублей. По условиям акции, у тех, кто занимается оптово-розничной торговлей, оказанием услуг и другими видами деятельности и имеют наличную выручку, мы принимаем и пересчитываем наличные без комиссии.

– С какой целью банк запустил эту акцию?

– Основная цель – дать возможность клиентам бесплатно попробовать сервис банка. При этом мы понимаем – если клиент останется с нами и после акции, то ему все понравилось. Если нет – будем усовершенствовать продукт/услугу. Нам важно, чтобы наши услуги закрывали все потребности клиента.

– Насколько выгодно банку предоставлять услуги бесплатно?

– Конечно, каждая операция имеет свою себестоимость. Когда банк предоставляет услуги бесплатно, то он платит за клиента. Но здесь самое важное установить партнерские отношения с клиентами и сохранить их надолго. И мы приложим все усилия, чтобы наш сервис был оценен по достоинству.

– Насколько интересно клиентам участвовать в акции, какие она даёт преимущества?

– Три летних месяца предприниматель или компания оценивает услуги банка без финансовых затрат. Причем сервис мы предоставляем в полном объеме, без ограничений. Для клиента – это бесплатный «входной билет» в банк, создание истории работы с банком, возможность расширить отношения по другим продуктам, например кредитованию.

– Часто ли банк проводит подобные акции?

– Да, мы всегда работаем над интересными идеями и предложениями для потенциальных клиентов. К примеру, с начала этого года до 30 апреля мы предоставляли льготные условия по открытию рублевых и валютных счетов, заведению паспортов сделок, конверсионных операций.



