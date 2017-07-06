Жителя Волжского будут судить за тройной обман на 44,7 млн рублей

Направлено в суд уголовное дело по обвинению 58-летнего жителя Волжского, который трижды обманул своего знакомого в особо крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, обвиняемый с июля 2013 по август 2014 гг трижды получил от своего знакомого денежные средства в общей сумме 44,7 млн рублей якобы для их дальнейшей передачи в качестве взяток должностным лицам региональных ГУ МВД, УФСБ и УФНС за прекращение уголовного преследования в отношении другого лица, снижение суммы доначисленных налогов, а также непривлечение сотрудников одной из коммерческих организаций к ответственности за возможное нарушение налогового и уголовного законодательства.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД и УФСБ России по области. Предварительное расследование проводилось региональным СУ СК России. Обвиняемый от дачи показаний отказался.



