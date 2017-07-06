За два свободных мандата в Волгоградской облдуме поборются шесть партий

Списки кандидатов шести партий заверил избирком Волгоградской области для участия в довыборах в регпарламент. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областной избирательной комиссии, этап выдвижения участников выборного процесса завершен. За два вакантных мандата намерены бороться «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Партии пенсионеров за справедливость» и «Казачья партия Российской Федерации». Одной политической организации отказано в дальнейшем участии в предвыборной гонке. «Объединенная партия людей ограниченной трудоспособности России» допустила ряд ошибок при оформлении документов.

По Дзержинскому одномандатному избирательному округу №15 выдвинуто шесть кандидатов: директор ФБГУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» Алексей Васин («ЕР»), директор ООО «Лазурь-МедТорг» Сергей Засядкин («Казачья партия Российской Федерации»), индивидуальный предприниматель Ольга Мамыкина («СР»), пенсионер Евгений Олейников (КПРФ), ветеринарный врач Андрей Бодякин (ЛДПР), индивидуальный предприниматель Кареликов Евгений («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

По Среднеахтубинскому округу №9 участие в выборах намерены принять 5 человек: генеральный директор ЗАО «Птицефабрика «Волжская» Михаил Струк («ЕР»), временно неработающий Александр Белов («СР»), директор охранного предприятия «Тайфун» Денис Плакущев (КПРФ), директор ООО «ТЭК-Транс-Агро» Екатерина Карташова (ЛДПР), преподаватель Волгоградского строительного техникума Валентина Луговец («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

Еще двое планируют участие в выборах в порядке самовыдвижения. На мандат депутата в Дзержинском округе претендует директор ООО «Фирма «САМО» Анастасия Зяблова, в Среднеахтубинском - замдиректора по связям с общественностью ООО «АСС», депутат поселковой думы в Ленинском районе Дмитрий Шунин.

Напомним, дополнительные выборы депутатов Волгоградской областной думы пройдут в единый день голосования 10 сентября.



