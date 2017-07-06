Худрук НЭТа в Волгограде считает себя гением и ждет к юбилею орден от губернатора







Сегодня пресс-конференция художественного руководителя Волгоградского нового экпериментального театра Отара Джангишерашвили напомнила срежиссированный спектакль, на котором его выступление в течение полутора часов прерывалось аплодисментами, местами переходящими в овацию. Во всяком случае, такое впечатление сложилось не только у съемочной группы ИА «Высота 102», но и многих других журналистов, которые отметили данный факт.

Жуя жвачку, Отар Иванович начал свое выступление с приветствия «Доброе утро», подчеркнув при этом, что, правда, «есть недоброжелатели, которые уже с утра портят настроение». Но, тем не менее, тот шум, который возник вокруг НЭТа сегодня, не сможет помешать мирному разговору, - отметил худрук.

Он отчитался об успехах 28 театрального сезона, отметив самые яркие спектакли, вызвавшие восторг у зрителей. Кроме того, подчеркнул, что в театре родилось три прекрасных молодых режиссера, которые, он уверен, смогут в ближайшем будущем продолжить его дело, и пожелал им дальнейших успехов.

Посетовал, что до сих пор не удалось отстоять Дом актера, который начинал строиться еще при мэре Юрии Чехове. Рассказал, почему его упрекают в том, что театр ставит мало классики, а на самом деле – совсем немало – 35% и просил присутствующие СМИ рассказать об уникальной библиотеке в театре, которую некуда девать, а в Доме актера, если бы его построили, ей бы точно нашлось место. Может быть, центральные библиотеки города заинтересуется и приютят книги? Затем поделился рассказом о театральном проекте «Сталинградская скрипка», посвященном 75-летию Сталинградской битвы. Однако из комитета культуры пока ответа на этот проект театр не получил.

Однако главный вопрос, - как было заявлено в повестке, заранее разосланной в СМИ, - «о ситуации, сложившейся вокруг НЭТа, и тенденциях, направленных на его ликвидацию», освещать не стал и попросил задавать вопросы.

Один из журналистов честно признался, что пришел спасать театр, так как на входе собирали подписи в его защиту, и он свою подпись поставил, и попросил объяснить, что же, все-таки, происходит? На самом деле закрывают театр и меняют художественного руководителя?

Отар Иванович признался, что об этом ему ничего неизвестно, но слухи ходят. Публикацию на «Высоте 102», которую ему принесли сегодня утром, - (напомним, она называлась «В Волгоградском НЭТе разыгралась финансовая драма» - прим. ред.) он назвал «чистой галиматьей и провокацией».

В своем выступлении он не раз апеллировал к губернатору и спрашивал у журналистов, неужели они думают, что Андрей Бочаров не понимает, кто возглавляет театр? При этом он назвал себя гением, создавшим НЭТ. И убежден, что к его 75-летию, которое будет отмечаться в следующем году, губернатор готовит ему орден.

Напомним, накануне ИА «Высота 102» сообщила о шокирующих результатах финансовой проверки НЭТа. За год новый экспериментальный тратит порядка 50 млн казенных рублей. Сам Отар Джангишерашвили три года назад зарабатывал по 1 миллиону в месяц. В прошлом году - 7 млн рублей. Но многомиллионные потоки бюджетных денег, которые проходят через учреждение, в нарушение всех норм оседают в карманах узкого круга избранных лиц. Вероятно, что все это не могло случиться без участия бывшего председателя комитета культуры Волгоградской области Виктора Гепфнера, который в данный момент находится за границей. Однако это не мешает ему следить за культурной жизнью в регионе. Во всяком случае, в фейсбуке он разместил сообщение, послушав эфир на радиостанции «Эхо Москвы. Волгоград» и прочитав публикацию на сайте «Высота 102». Причем адресовал его «господину Осипову, который позволил себе совершенно дикие и вопиющие высказывания». Правда, о каких именно вопиющих и диких высказываниях шла речь, Гепфнер не уточнил. Но заявил, что в том, что сейчас происходит с сферой культуры, есть в том числе и личная ответственность Осипова.

Вот так, не больше и не меньше. Судя по всему, - считает Гепфнер, - культуру в регионе развалил именно Александр Осипов, бывший гендиректор «Высоты 102» публикациями на страницах информагентства. Гепфнер, который в настоящее время находится в Германии, также осчастливил заявлением, что не уехал из России насовсем. Он планирует в ближайшее время приступить к реализации собственных проектов в сфере культуры, которые «принесут пользу в том числе и Волгоградской области».



