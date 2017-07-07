



В Волгограде не утихают споры вокруг имущества Центрального рынка. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документы суда, если раньше коммерсанты безуспешно пытались доказать свое право на мясо-молочный и овощной корпуса рынка, то сейчас они претендуют на перегородки, витражи, сантехнику и двери, находящиеся внутри этих корпусов. Так, в мае иск к МУП "Центральный рынок" подал ООО "МАН" об истребовании имущества из чужого незаконного владения, а именно сантехническое оборудование и внутренние ограждения (двери, витражи и перегородки). В июне ООО "МАН" уточнил свои требования, заявив о сантехнических перегородках в количестве 17 штук, которые находятся в незаконном владении ответчика. Позднее "МАН" от своих требований отказался, но "эстафетную палочку" перехватило ООО "Центральный рынок", вступившее в дело в качестве третьего лица и заявившее самостоятельные требования. Общество просило суд признать право собственности на имущество, расположенное в корпусах рынка. Предметом спора стали, цитируем, "улучшения, произведенные в овощном корпусе, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 17, в период владения и пользования им обществом с ограниченной ответственностью "Центральный рынок" по договору аренды от 30 мая 2003 года по 2017 год".

Напомним, ООО "Центральный рынок" в этом году проиграло МУП "Центральный рынок" главный судебный спор. В итоге два корпуса общей площадью около 16 тысяч кв.м, где долгое время хозяйничала эта коммерческая структура, вернулись в муниципальную собственность.

В ходе рассмотрения нового иска бывшие арендаторы утверждали, что произвели в корпусах существенные "отделимые и неотделимые" улучшения, просили суд признать на них право собственности. МУП "Центральный рынок" и ООО "МАН" с такими требованиями не согласились. Рассмотрев все материалы дела и выслушав доводы сторон суд не нашел оснований для удовлетворения иска, посчитав требования ООО "Центральный рынок" незаконными, а избранный способ защиты прав - неверным. Суд указал, что договором аренды не предусмотрен переход в собственность арендатора произведенных улучшений, предусмотрена лишь возможность возмещения их стоимости либо соразмерного уменьшения арендной платы.

Решение суда может быть обжаловано в установленные законом сроки.



